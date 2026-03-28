İsveç'te, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi

İsveç'te, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi
İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek acil ateşkes talep etti. Ünlü aktivist Fredrik Söderholm, hükümetin tutumunu eleştirerek herkesin sokağa çıkması gerektiğini vurguladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Odenplan bölgesindeki göstericiler, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüyüşe geçti.

Ellerinde Gazze'de öldürülen kadınları temsilen bebek maketleri taşıyan protestocular, "özgür Filistin", "özgür Gazze", "soykırımı durdurun" sloganları atarak, Gazze ve Lübnan'da acil ateşkesin sürdürülmesi talebinde bulundu.

Eylemciler, İsrail'in saldırılarını desteklediği için İsveç ve ABD'yi de kınadı.

Aktivist Söderholm: "Herkes sokaklara çıkmalı"

Gösteriye katılan ünlü radyo programcısı ve aktivist Fredrik Söderholm, AA muhabirine, İsveç hükümetinin tutumunu ve sessizliğini eleştirerek, "Bu, sadece Orta Doğu'daki bir çatışma değil; bu, kontrolünü kaybeden bir imparatorluğun ve dünyayı felakete sürükleyen 'Büyük İsrail' projesinin bir sonucu. Eğer bugün sesimizi yükseltmezsek, insanlığımızın ne anlamı kalır?" ifadelerini kullandı.

İsveçli politikacıların çifte standart uyguladığını belirten Söderholm, "Rusya, Ukrayna'yı işgal ettiğinde kınama konusunda çok nettik. Ancak konu, ABD ve İsrail olduğunda siyasetçilerimiz kınama yapmaktan korkuyor. Onların bu suçlarına ortak olmadığımızı göstermek için herkes sokaklara çıkmalı." çağrısında bulundu.

Söderholm, "son dönemde dünya genelinde artan gerilimlerin arkasında, bazı liderlerin kendi iç siyasetindeki skandalları örtbas etme çabası olabileceğine" dair iddialara da dikkati çekti.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu! Yıldız futbolcuya büyük şok

Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu!
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
İsrail saldırılarının gölgesinde çocuk olmak! Görüntü yürekleri dağladı

Omuzundaki yük taşıdığından daha ağır! Görüntü yürek parçalıyor