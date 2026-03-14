Haberler

İsveç'te, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırıları protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes talep etti. Protestocular, İsrail'e yönelik sert sloganlar attı ve soykırımın durdurulmasını istedi.

Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüdü.

Gösteriye katılan yüzlerce kişi, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil İsrail, Lübnan'dan defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları attı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki soykırımın ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Bitte Fosbo, AA muhabirine, İsrail ürünlerine yönelik boykot çalışmaları yürüten bir grubun üyesi olduğunu belirterek, İsveç devlet televizyonu SVT'nin, İsrail'in katılımına izin verildiği için Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot edip, yarışmadan çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Orta Doğu'daki güncel gerilimlere de vurgu yapan Fosbo, İsrail'in bölgedeki askeri faaliyetlerini kınadı.

İsrail'in İran'a yönelik tutumunun uzun yıllara dayanan bir stratejinin parçası olduğunu savunan aktivist, şu ifadeleri kullandı:

"Asıl mesele ABD'nin, İsrail'in saldırgan politikalarını desteklemesidir. Bu durumun bölge için çok ağır sonuçları olacaktır. Birçok kesim İran'daki hak ihlallerine karşı çıksa da İsrail'e benzer eylemler için 'yeşil ışık' yakılması, durumu daha da kötüleştirmektedir."

Fosbo, Batı dünyasında İsrail'in eylemlerinin sürekli "kendini savunma" argümanıyla meşrulaştırılmaya çalışıldığını vurgulayarak, bu söylemin İsveç kamuoyunda da karşılık bulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İsrail'in çevresindeki ülkelere karşı saldırgan bir tutum içinde olduğunu söyleyen Fosbo, bölgede nesillerdir yaşayan insanların bu çatışmalardan en büyük zararı gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş
