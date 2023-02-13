STK'lerin yaraları sarmak için deprem bölgesindeki çalışmaları devam ediyor

Sivil toplum kuruluşları (STK), "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Sivil toplum kuruluşları (STK), "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin, dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden yola çıkan 100'den fazla yardım tırı, 90 dağıtım aracı ve 300'den fazla gönüllü personeli bölgeye yönlendirdi.

Dernek Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman'da afet kriz yönetimi ve lojistik merkezinde çalışmalarına devam ederken mobil aşevinde 5 bin kişilik çorba, sıcak yemek ve çay dağıtımı, mobil fırında günde 10 bin ekmek üretimi ve dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Mobil klinikte 50'den fazla sağlık personeliyle depremzedelere ulaşan dernek, gönüllü imamlar aracılığıyla bölgede manevi destek hizmetleri de veriyor.

Dernek, 1500 kişiye hizmet verecek yemek, sağlık, psikolojik ve manevi destek hizmetinin de içinde bulunacağı çadır kent için çalışmaları başlattı.

"İyiliğe tutunma vakti"

Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yetim çocuklara yönelik çalışmalar yapan Yetim Vakfı, deprem bölgesinde 225 kişilik bir ekiple bulunurken, ilk etapta toplanan 10 milyon liralık yardımı afetzedelere ulaştırdı.

"İyiliğe tutunma vakti" sloganıyla çalışan vakıf, Kilis ve Adıyaman'da kriz merkezi kurarak operasyonlarını bu iki şehir üzerinden yönetti.

Toplanan ayni ve nakdi yardımlar İstanbul'dan yola çıkarken kıyafet, battaniye, sağlık ve temizlik malzemesi, bebek bezi, gıda paketi, su, fener, pil ve mum öncelikli ihtiyaç olarak bölgeye gönderildi.

Vakıf ayrıca depremzedelere yönelik psikososyal destek ve depremden etkilenen çocuklar için de oyun çadırları kurulması için çalışmalara başladı.

Farklı illerin bölge temsilcilikleri deprem bölgelerine yönlendirildi

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, genel merkezlerinde oluşturulan acil durum masası koordinasyonunda çalışmalara katılıyor.

Dernek, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Sivas Temsilciliğini Diyarbakır'a, Van Temsilciliğini Adıyaman'a, Samsun Temsilciliğini Malatya'ya, Kırıkkale Temsilciliğini Osmaniye'ye, Kayseri Temsilciliğini Kahramanmaraş'a, Konya Temsilciliğini Adana'ya, Mardin Temsilciliğini Şanlıurfa'ya ve Bartın Temsilciliğini Kilis'e yönlendirdi.

Acil insani yardım malzemeleri hazırlayan dernek 50 bin battaniye, 20 bin kışlık kıyafet, 50 ton içme suyu, 2 bin kilogram konserve, 10 bin kutu kadın hijyen seti ve çok sayıda gıda paketini AFAD ile yapılan koordinasyonla deprem bölgesine gönderdi.

Deprem bölgesinde çalışan ekipler, yardımları depremzedelere ulaştırırken, enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarına da katılıyor.

"Bölgede enkaz altında kalan yaralanmış hayvanlara ilk müdahalelerini yapıyoruz"

Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, köylerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yem desteği sağlamak üzere yardım kampanyası başlattı.

Hem insanlara hem hayvanlara yardımcı olabilmek amacıyla üç araçla yola çıktıklarını belirten HAYDİKO Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz "Aramızda AFAD arama kurtarma eğitimlerini tamamlamış profesyonel arkadaşlarımız olduğu gibi veteriner hekimlerimiz ve gönüllülerimiz var. Bölgede enkaz altında kalan yaralanmış hayvanlara ilk müdahalelerini yapıyoruz ve hayvanların İstanbul, Ankara ve İzmir gibi bölgelere, tam teşekküllü kliniklere sevkini sağlıyoruz. Aynı zamanda alandaki sahipsiz sokak hayvanlarının ve sahipli hayvanların beslemelerini yapıyoruz. Şimdi köylerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yem desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, deprem bölgesindeki hayvanların gönüllülerin desteğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Acar Arama Kurtarma ekibi de Malatya'da çalışmalara katıldı

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, yaklaşık 1180 kişilik arama-kurtarma ve yardım gönüllüsü ile 10 kişilik sağlık ekibiyle sahada görev alıyor. Derneğin AFAD tarafından akredite edilmiş Acar Arama Kurtarma ekibi de Malatya'da çalışmalara katıldı.

50 tırın içinde bulunduğu yaklaşık 220 araçla deprem bölgelerine giyim, gıda, hijyen malzemesi, soba, kömür, oyuncak gönderen dernek, arama-kurtarma ekiplerine destek olması için gönüllülerin aracılığıyla 36 iş makinesini de bölgeye ulaştırdı.

Dernek Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da kurulan aşevi çadırlarında günlük 10 bini aşkın kişiye 3 öğün yemek ikramında bulunulmasının yanı sıra il merkezleri ve kırsal bölgelerde de mobil ekiplerle çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

137 tır yardım deprem bölgesine ulaştı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesine 137 yardım tırı gönderirken 5 lojistik merkezi kurdu. 600 saha görevlisi ile depremzede vatandaşların yardımına koşan İDDEF, 3 ilde her gün 14 bin kişiye çorba ve kahvaltılık dağıtımı yapıyor.

İDDEF, depremden etkilenen 10 ilde, 910 ton kuru gıda ve kumanya, 34 bin battaniye, 120 bin ekmek, 19 bin 100 koli su, 250 çadır, 3 tır kışlık kıyafet, 20 jeneratör, 238 ton kömür, 1 tanker yakıt, 10 ton kefen ve 3 tır hijyen malzemesi ile vatandaşlara destek oldu.