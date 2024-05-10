Rusya'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, yolcu otobüsü nehre düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rus haber ajansı Tass'a göre, kent merkezinde seyir halindeki otobüs, Moyka Nehri'ne düştü. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da kaza yerine sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tamamladığını ve otobüsün nehirden çıkarıldığını duyurdu. Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hakkında soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı, otobüs şoförünün trafik ve araç kullanım kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

St. Petersburg Ulaştırma Komitesinin, nehre düşen otobüsün ait olduğu yolcu taşımacılık şirketini denetlemeye başladığı ifade edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak hızla nehre düştüğü anlar yer aldı.