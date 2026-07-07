Haberler

NATO ANKARA ZİRVESİ - SSB Başkanı Görgün, Savunma Sanayii Forumu'nu değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Savunma Sanayii Forumu'nda Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı ve teknoloji kabiliyetleriyle ittifakın caydırıcılığına katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türkiye olarak güçlü sanayi altyapısı, yüksek teknoloji kabiliyetleri ve güvenilir iş ortaklığıyla NATO'nun ortak caydırıcılığına katkı sunmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Daha güçlü bir İttifak için birlikte üretmeye, birlikte geliştirmeye ve birlikte başarmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026 NATO Ankara Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen NATO Savunma Sanayii Forumu'nun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Forum boyunca ortak üretim, güvenli tedarik zincirleri, teknoloji işbirlikleri ve savunma sanayisinde dayanıklılığın artırılmasına yönelik önemli temaslarda bulunduklarını belirten Görgün, "Türkiye olarak güçlü sanayi altyapımız, yüksek teknoloji kabiliyetlerimiz ve güvenilir iş ortaklığımızla NATO'nun ortak caydırıcılığına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Daha güçlü bir İttifak için birlikte üretmeye, birlikte geliştirmeye ve birlikte başarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'de tarihi anlar! Erdoğan ve Trump'ın ardından heyetler görüştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Acun Ilıcalı, Hull City'e imza attırdı

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Acun Ilıcalı, Hull City'e imza attırdı
NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan kare! Özür dileyip apar topar sildi

NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan kare! Özür dileyip apar topar sildi
Trump Ankara'da Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğiyle karşılandı

Trump Beştepe'de yürürken, ünlü dizinin müziği çalındı
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı

25 yıldır firariydi! MİT ve jandarmadan nefes kesen operasyon
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı

12 yıllık vahşetin 1 numaralı ismi yakalandı
Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye ediliyor, zamanla yarış var

Saatlerdir yanıyor! Mahalleler tahliye ediliyor, zamanla yarış var
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı