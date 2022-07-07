SREBRENİTSA - Srebrenitsa kurbanı Sinanovic 11 Temmuz'da iki oğlunun yanına defnedilecek

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında öldürülen Salcin Sinanovic, soykırımın 27'nci yılında yapılacak anma töreninde iki oğlunun yanına defnedilecek.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te Sırplar tarafından öldürülen 8 bin 372 Boşnak sivilin arasında babası ve kardeşleri bulunan Mirsad Sinanovic, o günlere dair hatırladıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

Öldürüldüklerinde 26 ve 19 yaşlarında olan kardeşleri Senad ve Sadık'ı 2012'de toprağa veren Mirsad, yaşanan acıların unutulmayacak kadar ağır olduğunu söyledi.

Mirsad Sinanovic, öldürüldüğünde 57 yaşında olan babası Salcin'i soykırımdan 27 yıl sonra toprağa vereceğini ifade ederek babasının kemiklerinin iki ayrı toplu mezardan çıkartıldığını belirtti.

Srebrenitsa'ya 35 kilometre uzaklıktaki Urisi köyünde yaşadıklarını ve 1995'teki saldırılardan sonra babası, ağabeyi ve erkek kardeşiyle güvenli bölge Tuzla'ya gitmek için yola çıktıklarını anlatan Sinanovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ormanda bilmediğimiz bir yöne doğru ilerliyorduk. Binlerce insan vardı ve herkes bölgeden kaçmaya çalışıyordu. Birden 'silahlılar öne, silahsızlar arkaya' diye bir ses duyduk. Bunun üzerine ben ön saflara doğru ilerledim. Babam ve kardeşlerim ise geride kaldı. Onların esir düştüğünü duydum."

Babasının toplu mezardan çıkartılan eşyalarını saklıyor

Toplu mezardan çıkarılan babasına ait eşyaları koruduğunu ifade eden Mirsad Sinanovic, bu eşyaların kendisine geçmişteki güzel günleri ve hatıraları anımsattığını ve yaşamak için ümit verdiğini söyledi.

Sinanovic, babasına ait bir fotoğrafın kaldığını anlatarak "Şaka yapmayı seven, sakin ve iyi niyetli bir insandı." dedi.

Yıllardır babasına ait bir mezarın olmasını beklediğini söyleyen Sinanovic, "Toplu mezardan babama ait kemik kalıntıları ile çakmağı, tıraş aletleri, kıyafetleri de çıkarıldı ve şimdi o eşyalara bakınca babamın yaşamadığını daha iyi hissediyorum." diye konuştu.

Bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.