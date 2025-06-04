Srebrenitsa Soykırımının 30. Yılı: Zagreb'de Anma Sergisi Açıldı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30'uncu yılı kapsamında, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de soykırımda hayatını kaybedenlerin ayakkabılarının yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Bosna Hersek'in Zagreb Büyükelçiliği tarafından düzenlenen anma programında soykırımdan kaçmak isteyenlerin kullandığı orman yolunda bulunan kanlı, çamurlu, bağcıksız, yırtık ayakkabılardan oluşan "Ölüler" konulu fotoğraf sergisi ziyaretçilere açıldı.

Bosna Hersek'in Zagreb Büyükelçisi Elma Kovacevic Bajtal, tüm mahkeme kararları, kayıt, tanık ve fotoğraflara rağmen soykırımın inkar edildiğini belirterek "Bütün dünya olanları gördü." dedi.

Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic de kimsenin intikam istemediğini, soykırımın tekrarlanmaması için gerekli olanın adalet olduğunu ifade etti.

Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic ise serginin soykırıma dair görsel tanıklık rolü oynadığını ifade ederek Armin Durgut tarafından fotoğrafları çekilen ayakkabıların "ölüm yolu" olarak adlandırılan ormanlık alanda bulunduğunu söyledi.

Yaşlı erkekler, yetişkinler ve çocuklara ait ayakkabıların Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta insani yardım kapsamında dağıtıldığını aktaran Suljagic, öldürülen Boşnak sivillerin, son adımlarını bu ayakkabılarla attığını kaydetti.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 30 yıl geçmesine rağmen 1000'den fazla soykırım kurbanının cesedine hala ulaşılamadı.??????????????