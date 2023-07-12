Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybedenler Kartal'da anıldı

Kartal Belediyesi, Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995 yılında, binlerce kişinin katledildiği soykırımın 28'İnci yıl dönümünde bir anma programı düzenledi.Kartal Meydanı'ndaki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'nın önünde gerçekleştirilen anma programına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Erkan Baş, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Enisa Komar, Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Önder Polatoğlu, Bosna Sancak Kültür ve Tarih Vakfı Başkanı Fuat Çimen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel