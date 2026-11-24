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ABD merkezli uzay şirketi SpaceX'in, ABD Uzay Kuvvetleri için USSF-266 görevini Falcon 9 roketiyle gerçekleştirdiği bildirildi.

SpaceX'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Falcon 9 roketi, 08.08'de ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı.

Görevde kullanılan Falcon 9 roketinin ilk aşama güçlendiricisinin 29'uncu uçuşunu gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, söz konusu güçlendiricinin daha önce Crew-7, CRS-29, PACE, Transporter-10, EarthCARE, NROL-186, Transporter-13, TRACERS, NROL-48, COSMO-SkyMED Second Generation FM3, USSF-153 ve USSF-481 görevlerinin yanı sıra 16 Starlink uydusu fırlatmasında kullanıldığı aktarıldı.

Roketin ilk aşamasının, ayrılmanın ardından Pasifik Okyanusu'nda konuşlandırılan "Of Course I Still Love You (Elbette Seni Hala Seviyorum)" adlı insansız deniz platformuna başarıyla indiği kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada, görevle ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Şirket, 6 Kasım'da da aynı üsten USSF-432 adlı benzer görevi, 12 Kasım'da ise USSF-627 adlı gizli misyonu kapsamında Falcon 9 roketini fırlatmıştı.

Bazı uzmanlar, fırlatmalarda ABD Uzay Kuvvetlerinin dünya genelindeki potansiyel hedefleri takip etmesine yardımcı olan Uzay Tabanlı Algılama ve Hedefleme Programı kapsamında SpaceX'in Starshield uydularının yörüngeye yerleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: AA