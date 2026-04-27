Sp'li Doğan'dan Doruk Madencilik İşçilerine Destek Ziyareti:  Devlet Haksızın Yanında Olur Mu?

Saadet Partisi Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Ankara Kurtuluş Parkı'nda açlık grevini sürdüren Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti. Türkiye'de emeğin karşılığını almanın giderek zorlaştığını belirten Doğan, şunları söyledi:

"Yani öncelikle şunu ifade edeyim: Gerçekten tarifi zor olan bir süreç yaşıyoruz, bir dönem yaşıyoruz. Belki de tarihin hiçbir döneminde insanın hakkını alması, alın terinin karşılığını alması bu kadar zor olmamıştı. Olay ne? Çok basit olarak düşündüğümüz zaman buradaki insanlarımız emeğinin karşılığını istiyorlar, haklarını istiyorlar, alacaklarını istiyorlar. Buradaki sorun şu: Bu haklıların olduğu noktada bir de haksızlık yapan var. Devlet, kurum olarak o haksızlık yapanın yanında duruyor ve bu işi ciddi manada daha da zorlaştırıyor. Yani devlet yanlış yapanın yanında olur mu? Devlet haksızın yanında olur mu? Ama devlet o haksızları korumaya başladığı zaman da böyle manzaralar, böyle fotoğraflar ortaya çıkıyor ki bu da işin gerçeği Türkiye'ye yakışmıyor."

"Bunu kabul etmemiz mümkün değil"

Bu anlamda şimdi yine insanlarımız, çalışanlarımız dertlerini ifade edebilmek için bakanla görüşmek istediler. Yani bu ülkede sıradan bir insan bile bir bakandan randevu alamaz mı? Derdini anlatamaz mı? Görüşme yapamaz mı? Ama bugün sırf o görüşme olmasın diye ciddi manada çalışanlara zulmediliyor. Kimisi gözaltına alındı. Yani şimdi sormazlar mı? Gözaltına alınan insanlar niye gözaltına alındı? Birisinin hakkını mı yediler? Birisine yanlışlık mı yaptılar? Ülkeyi tehlikeye mi attılar? Ama buna rağmen bu haksızlığı yapan, bu yanlışı yapan insanlarla görüşen kurumlar, bakanlar maalesef bu mağdur olmuş insanlarımızla görüşmek istemediler. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.

"Haklı olanın yanında olmak mecburiyetindeyiz"

Bu anlamda belki de bu ülkede ortak paydamız şu olması lazım: Hangi fikirde, hangi düşüncede, hangi inançta olursak olalım hep beraber haklı olanın yanında olmak mecburiyetindeyiz. Eğer Türkiye topyekün bir sorun, bir sıkıntı olduğunda haklının yanında yer alırsa inanın hiç kimse bu ülkede haksızlık yapamaz. Hiç kimse namussuzluk yapamaz. Hiç kimse yanlışı aklından bile geçiremez. Ama bugün bu kadar yanlışın sahiplenildiği bir dönemde hoşumuza gitmeyecek bir görüntüyle karşı karşıyayız. Bu görüntüleri ortadan kaldırmayı mutlaka ama mutlaka ülke olarak başaracağımıza inanıyorum."

Kaynak: ANKA