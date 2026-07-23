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Wang Yi'nin Manila'da Japon yetkililerle görüşmesi yok

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BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Filipinler'in başkenti Manila'da Japon yetkililerle herhangi bir görüşme planının olmadığı belirtildi.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Filipinler'in başkenti Manila'da Japon yetkililerle herhangi bir görüşme planının olmadığı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Wang'ın yoğun programı nedeniyle Doğu Asya İşbirliği kapsamındaki dışişleri bakanları toplantılarının tamamına katılamayacağını ifade etti.

Sözcü, Çinli üst düzey yetkililerin, ASEAN Artı Üç (Çin, Japonya, Güney Kore) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na, Doğu Asya Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ve ASEAN Bölgesel Forumu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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