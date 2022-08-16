Sözcü: Çin, Afrika'dan Kaliteli Gıda ve Tarımsal Ürünlerin İthalatını Kolaylaştıracak

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Afrika'dan daha yüksek kaliteli ve özgün tarım ve gıda ürünlerinin Çin pazarına girmesini destekleyip kolaylaştıracağını ve bunun Çin ve Afrika halkına daha somut faydalar...

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Afrika'dan daha yüksek kaliteli ve özgün tarım ve gıda ürünlerinin Çin pazarına girmesini destekleyip kolaylaştıracağını ve bunun Çin ve Afrika halkına daha somut faydalar sağlayacağını belirtti. Wang açıklamayı, olağan basın toplantısında, Çin'in Afrika ülkelerinden tarım ve gıda ürünleri ithalatını kolaylaştırmak için alacağı tedbirlerle ilgili soru üzerine yaptı. Çin hükümetinin, Afrika ile tarım alanında işbirliğini güçlendirmeye önem verdiğini ve Afrika'dan tarım ürünleri ithalatını aktif şekilde desteklediğini belirten Wang, Afrika'nın tarım ürünlerini en çok ihraç ettiği ikinci ülkenin Çin olduğunu vurguladı. Afrika'nın Çin'e olan tarım ihracatındaki ortalama büyüme oranı son yıllarda yüzde 11,4'e ulaştı. Afrika'nın Çin'e tarım ihracatı 2021'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,23 arttı. Wang, Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun geçen yılın Kasım ayında düzenlenen 8. Bakanlar Konferansı'nda, ülkesinin Afrika ülkelerinin Çin'e giren tarım ürünleri için "yeşil kanal" kurulduğunu ilan ettiğini hatırlattı.

Wang, Gümrük Genel İdaresi'nün bu gibi ürünlere erişimi kolaylaştırmak için çok sayıda tatbiki tedbir formüle ettiğini ve aktif şekilde uyguladığını söyledi. İlk olarak, Afrika ülkelerinden Çin'e giriş için yapan tarım ürünlerine yönelik uygulamalar öncelikli olarak değerlendirilecek. İlgili teknik veriler alındıktan sonra, erişim elde etmek için gerekli karantina çalışmalarını hızlandırmak üzere derhal risk analizine başlanacak. İkinci olarak, aynı ülkeden benzer işleme teknolojilerine veya farklı ülkelerden gelen aynı tarım ürünlerine sahip bazı tarım ürünleri için, kontrol edilebilir riskler temelinde risk değerlendirmeleri bir arada gerçekleştirilecek ve böylelikle de giriş süreci hızlandırılacak. Üçüncü olarak Çin, değerlendirme ve kayıt sürecini hızlandırmak için video denetimi veya belge incelemesi gibi esnek yöntemler benimseyerek tarım ürünlerinin ithalatı için onaylanmış Afrika şirketlerinin tescilini kolaylaştıracak. Wang, her iki tarafın da ortak çabalarıyla, Çin ile Afrika arasındaki tarım ve gıda ürünleri ticaretinin büyüyüp gelişeceğini sözlerine ekledi.