Erkan Baş'ın Amerikan markası olan kazağı eleştirilerin odağı oldu

Türkiye İşçi Partisi Erkan Baş katıldığı bir radyo programında giydiği kazakla gündem oldu. Erkan Baş'ın Amerikan ürünü olan bir kazağı giymesi "Sosyalist Erkan Baş'ın üstünde kapitalist kazak" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Kazağın fiyatı ise 1500 TL olarak ifade ediliyor.

TİP Başkanı Erkan Baş geçtiğimiz günlerde bir radyo programına katıldı. Baş'ın program sonrasında çektirdiği fotoğraf gündem oldu. Baş'ın giyimi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

KAZAĞI ELEŞTİRİLDİ

Baş'ın giydiği kazağın hem Amerikan markası olması hem de fiyatının 1500 TL olması sosyal medyada oldukça eleştirildi. Erkan Baş'ın bu kazağı giymesi "Sosyalist Erkan Baş'ın üstünde kapitalist kazak" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

BARIŞ ATAY DA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Öte yandan TİP milletvekili Barış Atay da benzer bir konudan eleştirilerin odağı olmuştu. Baş'ın taktığı kulaklığın Amerikan ürünü olması sosyal medya da oldukça eleştirilmişti.