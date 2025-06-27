Sosyal Medyada Uyuşturucu Özendireni Gözaltına Alındı

Sosyal Medyada Uyuşturucu Özendireni Gözaltına Alındı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği tespit edilen 26 yaşındaki D.B. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada 12 tablet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği tespit edilen D.B. (26) gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından uyuşturucuyu özendiren paylaşımlar yaptığı belirlenen D.B.'nin evine operasyon düzenledi. Osmangazi Mahallesi'ndeki adresinde yapılan aramada, 12 tablet içerisinde 167 Galara ibareli sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen D.B. hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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