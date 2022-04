Sosyal medyada mahkeme heyetini eleştiren avukata beraat

AKSARAY (DHA) - EŞİNE şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan C.E.S.'nin, tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyetine sosyal medyadan "Çocuğa ve annesine bir şey olursa sorumlusu ceza mahkemesi heyetidir" diye yazarak, tepki gösteren Avukat Çağrı Ayhan Şenel, hakkında açılan dava sonuçlandı. 'Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' suçundan yargılanan Şenel'in beraatına karar verildi.

İlk eşinden boşanan A.S., 2009 yılında C.E.S. ile ikinci evliliğini yaptı. A.S., Kasım 2020'de, eşinin kendisine şiddet uyguladığı, ilk evliliğinden olan kızı E.Ç.'ye de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu. Anne ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka bir kente yerleşti. A.S., soruşturma kapsamındaki ifadesinde eşinin kızına cinsel istismarda bulunduğunu, buna karşı çıktığı için kendisine de şiddet uyguladığını ileri sürdü. Psikolog gözetiminde ifadesi alanın E.Ç. de üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı.