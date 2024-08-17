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Resti çektiler! Twitter, Brezilya ofisini kapatıyor

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Sosyal medya platformu X, Brezilya'da sansür emirlerine uymaması halinde ülkedeki yasal temsilcisinin tutuklanmakla tehdit edildiğini belirterek, ofisini kapatma kararı aldı. Platformun sahibi Elon Musk, kararın zor olduğunu ancak sansürü kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Brezilya'da sansür emirlerine uymayacaklarını belirterek, ülkedeki ofisi kapatma kararı aldı.

BREZİLYA YARGISININ KARARLARINI KABUL ETMEDİLER

X'in Küresel Hükümet İlişkilerinden sorumlu departmanından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, dün gece Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes'ın, X'in ülkedeki yasal temsilcisini sansür emirlerine uymadığı takdirde "tutuklamakla tehdit ettiği" belirtildi.

TUTUKLAMAYA KARŞI OFİSİ KAPATMA KARARI

Moraes'in bu eylemleri "gizli bir emirle" yaptığı aktarılan açıklamada, "Yüksek Mahkemeye yaptığımız sayısız başvurunun dikkate alınmamasına, Brezilya kamuoyunun bu emirler hakkında bilgilendirilmemesine ve Brezilyalı personelimizin platformumuzda içeriğin engellenip engellenmediği konusunda hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü olmamasına rağmen, Moraes, hukuki sürece saygı göstermek yerine Brezilya'daki personelimizi tehdit etmeyi tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, personelin güvenliğini korumak adına Brezilya'daki ofisin "derhal geçerli olmak üzere kapatılması" kararı alındığı vurgulandı.

Resti çektiler! Twitter, Brezilya ofisini kapatıyorElon Musk

X PLATFORMU, KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK

X hizmetinin Brezilya halkına sunulmaya devam edileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu durumun sorumluluğunun "yalnızca" Moraes'e ait olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Onun eylemleri demokratik yönetimle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının yapması gereken bir seçim var, demokrasi ya da Alexandre de Moraes." değerlendirmesinde bulunuldu.

X'in sahibi Elon Musk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Brezilya'daki ofislerini kapatma kararının zor olduğunu aktararak, "Alexandre de Moraes'in (yasa dışı) gizli sansürü ve özel bilgilerin devredilmesi taleplerini kabul etmiş olsaydık, eylemlerimizi utanç duymadan açıklamamızın bir yolu yoktu." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Medya Elon Musk Brezilya Twitter ankara Teknoloji Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Anormal vatandaş:

Bütün dünya amerikan ekonomisinin ağzına baktığı gibi sosyal medya araçlarının da kölesi olmuş durumda, tarihte eşi görülmemiş bir hegomonya bir hükümranlık söz konusu. Dünyanın geri kalanı amerikanlara bilinçli ya da bilinçsiz hizmet ediyor.

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