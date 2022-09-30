Sosyal konut projesinde temeli atılacak 17 il belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temelinin 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda 81 ilde sosyal konut projesinin başlatıldığını duyurmuştu. Vatandaşlar da uygun fiyatlarda hem arsa hem de konut sahibi olabilmek için projeye büyük ilgi göstermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da önceki gün "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında yaklaşık 5 milyon vatandaşın projeye başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

İLK TEMEL 25 EKİM'DE ATILACAK

Sosyal konut projesine başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. Konuya ilişkin ise yeni detaylar ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temelinin 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılacağını bildirdi.

PROJENİN TEMELİ 25 EKİMDE 17 İLDE ATILIYOR

Proje kapsamında 5 bin konutun temel atma törenlerinin gerçekleşeceği 17 il ise belli oldu. Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere bu illeri sıralayan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız."