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Sorgun'da Yeni Mesleki Eğitim Merkezi Açılışı

Sorgun'da Yeni Mesleki Eğitim Merkezi Açılışı
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Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle mesleki eğitim merkezi olarak tahsis edilen okulu ziyaret etti.

SorgunTicaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle anaokulu olarak yapıldıktan sonra Mesleki Eğitim Merkezine tahsis edilen okulu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Arslan, 8 derslikli okulun anaokulu olarak yapımına başlandığını ancak okulun sanayi bölgesindeki işyerlerine yakın olması nedeniyle Mesleki Eğitim Merkezine tahsis edildiğini söyledi.

Arslan, "Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bizden okulun Mesleki Eğitim Merkezine tahsis edilmesi talebinde bulundu. Bu talep, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve odamızca uygun bulunarak 8 derslikli anaokulu Mesleki Eğitim Merkezine tahsis edilmiştir. Eğitim öğretime başlayan okulumuzu bugün ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerimizi ilettik hem de okulumuzun eksikleri konusunda yöneticilerimizle görüş alış verişinde bulunduk." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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