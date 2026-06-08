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"Sonsuz Güzel" adlı filmin çekimleri Bitlis'te başladı

'Sonsuz Güzel' adlı filmin çekimleri Bitlis'te başladı
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Yönetmen Mesut Uçakan'ın 'Sonsuz Güzel' filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT desteğiyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde çekilmeye başlandı. Film, modern çağda hakikat arayışındaki bir gencin hikayesini konu alıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yönetmen Mesut Uçakan imzasını taşıyacak "Sonsuz Güzel" isimli filmin çekimleri başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin desteğiyle hazırlanan filmin çekimleri için ilçeye gelen film ekibi, Kale Mahallesi'nde hazırlık yaptı.

Kurban kesimi ve duanın ardından, modern çağdaki fikri çatışmalar arasında sıkışan bir gencin hakikat arayışını konu alan filmin çekimine başlandı.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, filmin çekildiği alana gelerek oyuncularla buluştu, belediye olarak gereken desteği sağlayacaklarını söyledi.

Filmin ilk adımının atılmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gülmez, "İnşallah filmle birlikte Ahlat sanat anlamında da hak ettiği yere gelecektir. Bundan sonra da tüm film ve yapımcıları, özellikle dizi çekmek isteyen yönetmenleri Ahlat'a davet ediyoruz." dedi.

Uçakan da filmin bütünüyle güzellik üzerine olduğunu ifade ederek, "O güzelliği vereni arayan bir gencin iç ve dış mücadelesi üzerine kurulu bir film. Bir hafta burada çalışacağız. Ondan sonra da İstanbul'da olacağız. 3 hafta çekimlerimiz sürecek. Burada gayet güzel ağırlandığımız için teşekkür ederim. Gördüğüm kadarıyla Ahlat filmcilerin, dizi çekenlerin henüz keşfetmediği bir yer. O kadar çok doğal güzelliği ve tarihi var ki sanırım bundan sonra ilginin oluşmasına vesile oluruz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman
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