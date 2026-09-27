Sonbaharın ilk dolunayı Hasat Ayı, İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdu

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İSTANBUL'da sonbaharın ilk dolunayı olan 'Hasat Ayı', gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde yükselen dolunay, parlak görüntüsüyle dikkat çekti. Sonbaharın ilk dolunayı olması nedeniyle 'Hasat Ayı' olarak adlandırılan Ay, gece boyunca İstanbul semalarını aydınlattı. Taksim Meydanı'ndan kaydedilen dolunayın gökyüzündeki görüntüsü kameraya yansıdı.

Adını, geçmişte hasat döneminde çiftçilere gün batımının ardından da ışık sağlaması nedeniyle alan 'Hasat Ayı', sonbahar döneminin dikkat çeken gökyüzü olayları arasında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı