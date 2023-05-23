Son Dakika! Özdağ: Anlaşırsak yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacağız

Son dakika! 2. turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan ve duyurduğu saatte kameralar karşısına geçen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beklenen açıklamayı bu kez yarın saat 11.00'e erteledi. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Özdağ, "Anlaşırsak yarın Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacağız. Protokole yansıyanları hassas bir şekilde şekillendiriyoruz" dedi.

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan Sinan Oğan'ın ardından dağılan ATA İttifakı ortaklarından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hangi adayı destekleyeceği ise büyük merak konusu.

ERTELEME ÜSTÜNE ERTELEME GELDİ

Bugün yaptığı açıklamayla kararını duyuracağı basın toplantısını saat 11.00'den 13.00'e erteleyen Özdağ, kameraların karşısına çıkarak merakla beklenen kararını yarına ertelediğini söyledi.

"ANLAŞIRSAK KILIÇDAROĞLU İLE BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

"Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız" diyen Özdağ, "İmzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz inşallah. Burada da şu ana kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz. Protokole yansıyanları hassas bir şekilde şekillendiriyoruz. Kamuoyuyla da bittiğinde paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"ZAFER PARTİSİ'NİN OLDUĞU YERDE TERÖRLE MÜCADELE..."

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü; "Gönüllü değil gerekirse zorla bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak keza Türkiye'nin güvenliği açısından, terörle mücadelede Türk devletinin hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet yöneticilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz. Zafer Partisi'nin olduğu yerde terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği güven altındadır, bundan emin olabilirsiniz."

"SİNAN BEY'LE FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ, HAYAT DEVAM EDİYOR"

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Özdağ, "Sinan Bey'in kendi takdiridir, Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Bu konuda Sinan Bey'le farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Hayat devam ediyor. Biz Sinan Bey'le yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık, biz cehennemin kapılarını kapatmaya hâlâ çalışıyoruz"

"TERÖRLE MÜCADELEYE SIFIR TOLERANS İLKESİYLE..."

Özdağ sözlerini, "Biz terörle ilintili hiçbir siyasi yapılanmanın teröre terör diyemeyen hiçbir siyasi yapılanmanın zafer partisi olarak hukuken meşru olsa da siyaseten meşru olmadığını düşünüyoruz. Onun için de terörle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam edilmesi bizim vazgeçilmezimiz" diyerek noktaladı.