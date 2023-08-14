Son Dakika: Tuzla'da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Saat 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide feci bir olay yaşandı. 2 işçi geminin atık deposuna çalışma yapmak için girdiği sırada gaz sıkışması sonucu patlama oldu.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Patlama meydana gelen noktada yapılan incelemede 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

EKİPLER OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Patlama meydana gelen gemide olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri patlamayla ilgili inceleme başlattı.