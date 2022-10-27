Son Dakika! Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Hakkında soruşturma başlatılan Fincancı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Fincancı, daha sonra "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanan Fincancı, Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şebnem Korur Fincancı, 5 saat süren savcılık sorgusunda "örgüt propagandası" suçlamasını reddetti. Fincancı, ''Söz konusu konuşmayı adli tıp uzmanı sıfatı ile yaptım. Örgüt propagandası kastım yoktu'' dedi.

EVİNDE KALAŞNİKOF MERMİLERİ BULUNDU

Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini de talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu. Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesini talep etti. Fincancı'nın evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi.

MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fincancı'nın iddialarının ardından bir açıklama yaparak söz konusu kimyasal silah sözlerini yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

"MESLEK ÖRGÜTLERİNDE YENİDEN YAPILANMA TALİMATINI VERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasında bulunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sert tepki göstermişti. Erdoğan, "Ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden şahsın Türk'le başlayan kurumun başında olmasının milleti rahatsız ettiğine inanıyorum. Terör destekçilerini buralardan temizlemeye kararlıyız. TTB başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni yapıya geçilmesine yönelik talimatı verdik. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Bu iftiraları atanlar densizdir, ahlaksızdır. Hem tazminat hem ağır ceza davalarla üzerine gideceğiz." demişti.

BAHÇELİ: TÜRK DÜŞMANI BİR BİRLİĞİN BAŞINDA TÜRK YAZILAMAZ

MHP lideri Bahçeli de Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın sözlerini eleştirmişti. Bahçeli, "Caniye, eşkıyaya, bölücüye, demokrasi ve özgürlük kamuflajına bürünmüş düşman beslemelerine sonuna kadar karşıyız. Biz hakkın, halkın, hakikatin tarafıyız. Biz şehidin, gazinin, ciğeri yanmış anaların, dul gelinlerin, yetim yavruların tarafıyız. Herkesi uyarıyorum, Türk askerine düşmanlık, düşmana askerliktir. TTB Başkanı da bu konferansta terör örgütleri ile iltisaklı oldukları gerekçesi ile hapis cezası alanların hak ihlaline uğradıklarını ileri sürmüş, kimyasal silah yalanını da dile getirmiştir. Şerefli Türk hekimlerini hariç tutuyorum. TTB'nin başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemlerin tatbik ve temin edilerek bu birliğin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın bu kuruma mecburi üyelik şartının kaldırılarak özgürleştirilmelerine tarihi önem veriyorum. Türk düşmanı bir birliğin başında Türk olamaz, Türk yazılamaz." ifadelerini kullanmıştı.