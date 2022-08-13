Son Dakika! Suriye'nin Azez kentinde Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı

Son dakika! Dün Suriye'nin Azez kentinde bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yakmaya çalıştı. Skandal olay büyük tepki çekerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şahısların yakalandığını açıkladı. Soylu, "Şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez kentinde, önceki akşam çekildiği iddia edilen görüntülerde öfkeli bir grubun Türk bayrağını yakmaya çalıştığı anlar yer aldı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada videonun yayılmasının ardından onlarca kullanıcı skandal olaya tepki gösterdi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise "Suriyeliler, Ankara-Şam görüşmesini protesto etmek için Suriye ve Türkiye'de olay çıkardılar. Türk dış politikasının nasıl olacağına karar vereceklermiş(!) Zafer Partisi'nin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sığınmacılar Türkiye için tehdittir." açıklamasını yaptı.

YAKALANDILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çirkin provokasyon sonrasında şahısların yakalandığını duyurdu. Soylu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor."