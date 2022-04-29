Son Dakika | 'Sosyal medya' cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet talebi

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle çıkan tartışmanın ardından otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk'ü (47) balkondan pompalı tüfekle ateş açarak öldüren Yiğit Ahmet Acar'ın (29), ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

Olay, 20 Ekim 2021 günü saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Yiğit Ahmet Acar ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk, sosyal medya paylaşımları yüzünden tartıştı. Tartışma üzerine Erdoğan Öztürk, 07 YTP 07 plakalı otomobiliyle Acar'ın evinin önüne geldi. Öztürk ile Acar, evin önünde de tartışmaya devam etti. Yiğit Ahmet Acar 2'nci kattaki evinin balkonuna çıkarak yaklaşık 30 metreden pompalı tüfekle Öztürk'ün bulunduğu araca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Öztürk'e isabet etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Yiğit Ahmet Acar, tutuklanıp, hakkında dava açıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Yiğit Ahmet Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.