Son Dakika! Terör saldırıları nedeniyle aranan PKK'lı Ekrem Üstek, MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi
Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika! MİT, Şırnak'ta polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Ekrem Üstek'i saklandığı Ayn El Arab'ta etkisiz hale getirdi.
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