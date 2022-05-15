Son Dakika! Terör saldırıları nedeniyle aranan PKK'lı Ekrem Üstek, MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi - Haberler

Milli İstihbarat Teşkilatı, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Ekrem Üstek'i saklandığı Ayn El Arab'ta etkisiz hale getirdi.

Ekrem Üstek

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