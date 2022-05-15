Son Dakika! Terör saldırıları nedeniyle aranan PKK'lı Ekrem Üstek, MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son Dakika! Terör saldırıları nedeniyle aranan PKK'lı Ekrem Üstek, MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika! MİT, Şırnak'ta polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Ekrem Üstek'i saklandığı Ayn El Arab'ta etkisiz hale getirdi.

Son Dakika! Terör saldırıları nedeniyle aranan PKK'lı Ekrem Üstek, MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiEkrem Üstek

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Terörist, Suriye, PKK, Güncel, Haberler

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