Son Dakika: Şanlıurfa'da 10 gün önce aracıyla sele kapılan tır şoförünün cansız bedeni bulundu, sel felaketinde can kaybı 21'e yükseldi
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Son dakika: Şanlıurfa'da 10 gün önce aracıyla sele kapılan tır şoförü Emin Ergün'ün cansız bedeni bulundu. Böylece Şanlıurfa ve Adıyaman'da gerçekleşen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'da 14-15 Mart tarihlerinde sel felaketi yaşandı. Yaşanan afette Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak sürücüsüyle gözden kaybolan TIR'la ilgili çalışmalara, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede devam edildi. Aralarında Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, çalışmalara destek verdi. Yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2 gün önce TIR'ın dorsesine ulaşılmıştı.
TIR şoförü Emin Ergün'ü arama çalışmaları tamamlandı. Ergün'ün cansız bedenine ulaşılırken Şanlıurfa'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı TIR devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonlarıyla da kaydedilmişti.