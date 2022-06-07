Son Dakika: Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Haberler

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Son Dakika: Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika: Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada sözleşmeli, kadrolu dahil sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılacağını, konunun bu hafta TBMM'de komisyona gelebileceğini müjdelemişti.

AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Mali haklarda ve çalışma şartlarında iyileştirme öngören düzenlemeler yasalaştırılacak. Önce şiddet cezalarını ağırlaştıran teklif, ardından da maaş artışlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçecek.

BAKAN KOCA, SİNYALİ VERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu konuda iradenin Mecliste olduğunu belirterek, dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu süreçlerin çalışanların mutluluğu ve memnuniyetiyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum dolayısıyla beklentileri var çalışanlarımızın, hekim arkadaşlarımızın. Motive olmaları için de bunun gerekliliğini biliyoruz. O nedenle bu hafta, muhtemelen gelecek hafta; ama bu hafta ben Meclis komisyonunda gündeme gelmesini takip ediyorum. Bu hafta Meclis'e gelebilir, komisyona gelebilir. Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel" demişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sağlık Bakanlığı Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Çınar Saraç:

Müjde varsa kesin benzine zam da vardır

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Umit Cetin:

devlet daha ne yapsın dünyada bukadar kötü ekonomi savaş virüs varket devlet halkı zor durumda kalmasın diye çabalıyor

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bekir yapici:

secime yatirim birden hiz kazanmaya basladi hadi hayirlisi.

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500
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