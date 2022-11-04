Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından İzmir'de dün gece saatlerinde meydana gelen depremdeki yaralılar hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Bakan Koca, deprem sırasında yaşanan panikten kaynaklı olarak 64 kişinin etkilendiğini ifade ederken, 1'i ağır 7 yaralanın tedavilerinin ise devam ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sabaha karşı İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin bilgilendirmede bulundu. Koca, "Güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi.

"1'İ AĞIR 7 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun."