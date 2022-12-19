Son dakika! HDP'nin "Tokat" protestosuna polis müdahalesi! Kadıköy ilçe binasındaki çok sayıda kişi gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul'da dün meydana gelen olaylar kapsamında polis ekipleri ile HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü arasında gerginlik yaşandı. Polis, kendisine bağırıp talimat veren Encü'ye tokat attı. Bugün partinin Kadıköy'deki ilçe binasında polisi protesto ederek izin açıklama yapmak isteyenlere ise polis tarafından müdahale edildi. Binadakiler dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dün toplanan bir grup HDP'li, cezaevindeki PKK'lılar için eylem yapmak istedi. Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi. Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup, polisle arbede yaşadı. Polis, kendisine bağırıp talimat veren Encü'ye tokat attı. O anlar kameralara yansıdı.

İZİN PROTESTO İÇİN TOPLANANLARA MÜDAHALE

HDP'liler bugün ise izinsiz bir şekilde Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın önünde polisi protesto etmek amacıyla toplantı. Ancak gösterinin ve açıklamanın yasal olmadığını belirten ekipler grubun dağılmasını istedi. Grubun direnmesinin ardından polis ekipleri, ilçe binasındakiler dahil olmak üzere çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI SANCAR BİNAYA ALINMADI

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan binaya alınmadı. Sancar burada basın mensuplarının soruları üzerine, "Şu kuşatma ve engelleme hukuksuzluğu, zalimliği daha da derinleştiriyor" diye konuştu.