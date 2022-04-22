Son Dakika: Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinden peş peşe acı haberler: 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit olurken, bir acı haber de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden geldi. Mare Soran'da PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs şehit düştü.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe - Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

EMNİYET'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, Kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun" denildi.

ŞEHİT BEKİR CAN TEREK'İN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Askeri yetkililer, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici ve sağlık ekipleri, 28 yaşındaki Teğmen Bekir Can Kerek'in şehadet haberini vermek için Kayalar Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin yaşadığı apartmanın önüne geldi.

BABA EVİ VE SOKAĞINA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Yetkililer burada baba Salih Kerek (60) ve anne Elif Kerek'e (58) şehadet haberini verdi. Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Evli olduğu öğrenilen şehidin eşi Gamze Kerek'in (28) İzmir'de ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi.

Piyade Teğmen Bekir Can Kerek

Piyade Teğmen Bekir Can Kerek

Piyade Teğmen Bekir Can Kerek