Son Dakika: Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinden peş peşe acı haberler: 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü
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Son dakika: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde ise Özel Hareket Polisi Aytaç Altunörs teröristlerin roketli saldırısında şehit düştü.
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit olurken, bir acı haber de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden geldi. Mare Soran'da PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs şehit düştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe - Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, Kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun" denildi.
Askeri yetkililer, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici ve sağlık ekipleri, 28 yaşındaki Teğmen Bekir Can Kerek'in şehadet haberini vermek için Kayalar Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin yaşadığı apartmanın önüne geldi.
Yetkililer burada baba Salih Kerek (60) ve anne Elif Kerek'e (58) şehadet haberini verdi. Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Evli olduğu öğrenilen şehidin eşi Gamze Kerek'in (28) İzmir'de ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi.