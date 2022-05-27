Son Dakika! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son Dakika! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Son dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde 6 şehit verdiğimiz Pençe-Kilit operasyonu bölgesini kıskaca aldı. Operasyonlarda 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Önceki gün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden gelen 6 şehit haberi ile tüm Türkiye yasa boğuldu. Mehmetçik bölgeyi kıskaca alıp, mağaraları didik didik etti. Milli Savunma Bakanlığı ise Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

"DURMAK, YORULMAK YOK"

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Son Dakika! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Terörist, PKK, Güncel, Haberler

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