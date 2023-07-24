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Son Dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu

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Son dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 1 asker şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit oldu.

Son Dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 24 Temmuz tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu P. Söz. Er Mehmet Can şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (2)

Tahsin Büyükkol:

En sonunda tüm Iraki isgale almali ve suriyeyide.

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FATİH:

Bİ ASKER OLARAK YORUM YAPIYORUM. HER GÜN ETTİĞİ DUASINA KAVUŞMUŞ. TETİĞİ ÇEKEN ELİ DE ONU DÜŞÜNEN KAFASI DA KIRILACAK MEKANIN CENNET OLSUN. ALLAH YAKINLARINA SABIR VERSİN. 1 ŞEHİDİMİZ 1000 ÖLÜNÜZ ETMEZ LEŞLER.

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