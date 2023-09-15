Son Dakika: Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen de CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu ilan etti

Son dakika: CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel'in ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı. Prof. Dr. Örsan Öymen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Öymen, "CHP kimliğini kaybetti, ilkelerinden uzaklaştı. Yönetim değişmezse yerel seçimlerde başarılı olunamaz. İsimler değişti ama sorunlar değişmedi. Milletvekilleri ya da eski MYK üyeleri değişim sürecini yürütüyorlar. Yönetime talip olduğunu söylüyorlar." dedi.

CHP'de Özgür Özel'in ardından bir isim daha genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Prof. Dr. Örsan Öymen, genel başkanlığa adaylığını ilan etti.

Prof. Dr. Örsan Öymen

"CHP İLKELERİNDEN UZAKLAŞTI"

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Öymen şunları söyledi: "CHP kimliğini kaybetti, ilkelerinden uzaklaştı. Yönetim değişmezse yerel seçimlerde başarılı olunamaz. İsimler değişti ama sorunlar değişmedi. Milletvekilleri ya da eski MYK üyeleri değişim sürecini yürütüyorlar. Yönetime talip olduğunu söylüyorlar.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA GENEL BAŞKAN İÇİN MÜZAKEREDE BULUNUYORLAR"

Acaba bu arkadaşlarımız hatalar yapıldığında seslerini çıkarmışlar mıydı. Sorunun parçası olanlar sorunu nasıl çözecek. Hatta ses çıkarmayıp hatalara ortak oldular. İkinci soru CHP genel başkanı aday adayları kapalı kapılar ardından bir takım müzakerelerle mi belirlenir. 3-5 kişi bir odaya kapanıp kimi genel başkan yapalım diye müzakerede bulunuyorlar. Oysa teşkilatlarla üyelerle bir araya gelip karar verilmeli."

ÖRSAN ÖYMEN KİMDİR?

Örsan Öymen 20 Ağustos 1965 tarihinde dünyaya geldi. Prof. Dr. Örsan Öymen, Feyziye Mektepler Vakfı Işık Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümünde, Yüksek Lisansını New York Üniversitesi'nde Felsefe ve Doktorasını da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe alanında yapmıştır. CHP üyesi ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi olan Örsan Öymen, Hıfzırrahman Raşit Öymen'in oğlu, gazeteci ve CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen'in kardeşi, diplomat Onur Öymen'in amcasının oğlu gazeteci Mustafa Örsan Öymen'in oğludur.

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