Son Dakika! ÖSYM'den, KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialara yanıt

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili ortaya atılan iddia, sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bir yayınevinin deneme sınavında yer alan soruların, şıklarına kadar aynı olacak şekilde KPSS'de adaylara yönetildiğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Sosyal medyada büyük tepki çeken bu iddianın ardından pek çok kullanıcı yorum yaptı. Konu kısa sürede gündemdeki yerini alırken #SınavİptalEdilsin, #kpssdeikincifetoskandalı hastaghleri TT oldu.

O yorumlardan bazıları şu şekilde:

ÖSYM'DEN İDDİALARA YANIT: ASILSIZDIR

Tepkiler sonrası ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.