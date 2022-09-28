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Son Dakika! Birçok ilde orman yangını çıkaran "Ateşin Çocukları" sorumlusu PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Son dakika! MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan "Ateşin Çocukları" grubu sorumlusu PKK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütüne karşı başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Sürdürülen çalışmalar neticesinde Türkiye, Irak ve Suriye alanlarında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren/eylemlerde yer alan, ayrıca örgütün Türkiye'deki şehir yapılanmalarından olan Ateşin Çocukları İnisiyatifi Yapılanması'nda sorumlu düzeyde çalışmalar yürüterek örgüte yeni kadrolar kazandıran, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı Kategoride bulunan "Şilan Emgihan" kod Sabah Oğur'un Irak alanından Suriye alanına geçtiği tespit edildi.

Sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde Oğur'un tam konumunun Halep/Şeyh Maksut olduğunun belirlenmesi sonrasında özel bir ekip tarafından operasyonel bir çalışma ile anılan Halep'te etkisiz hale getirildi.

Son Dakika! Birçok ilde orman yangını çıkaran 'Ateşin Çocukları' sorumlusu PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi

Ayrıca dönem içinde sözde Suriye/Rojova 3'lü koordinasyon üyesi olan ve birçok eylemin talimatı veren Oğur'un kardeşi PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Zahra Oğur da 2010'da etkisiz hale getirilmişti.

Ateşin Çocukları İnisiyatifi, Türkiye'de meydana gelmiş çeşitli orman yangını ve kundaklama olaylarını üstlenmiş bir örgüttür. 1990'lardan itibaren orman sabotajlarını bir terör eylemi olarak benimseyen Pkk, yıllar içinde çok sayıda yangın çıkarttı. Geçtiğimiz yıllarda büyük hasara yol açan yangınları Pkk'lı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üstlenmişti. PKK elebaşı Murat Karayılan da 2020'de "Ormanları yakın" talimatı vermişti. Geçtiğimiz yıl Hatay'da çıkan ve büyük hasara yol açan yangınları PKK'lı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üstlenmişti.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Orman Yangını Suriye PKK Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

nadiresu YILDIRIM:

Sonsuza kadar Cehennemin ateşinde cezasını çeker inşallah.

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oturan:

şimdide ekmek elden su gölden agırlayacakmısınız. sabahtan akşama kadar ormanda 50 sene agaç dikme cezası verilmeli.

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Murat Kılıç:

Ohh ohhh sabah sabah güzel haber. Ateşiniz bol olsun

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