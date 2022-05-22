Son Dakika: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı - Haberler

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Son Dakika: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 42 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerinde incelemelerde bulunan Niğde Valisi Mustafa Koç yaptığı açıklamada, "Hafif yaralanan arkadaşlarımızla görüşmemizde, kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler" dedi.

Adana- Niğde Otoyolu, Güney Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan 41 C 0641 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Son Dakika: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 42 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Son Dakika: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Ölenlerin cenazeleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Niğde Valisi Mustafa Koç da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Son Dakika: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Vali Koç, "Kazada maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 42 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız ambulanslarla Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla Hastaneleri'ne sevk edildi. Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Hangi organizasyondan geldiklerini araştırıyoruz.

Son Dakika: Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Hafif yaralanan arkadaşlarımızla görüşmemizde, kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Trafik Kazaları, Niğde, Güncel, Haberler

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