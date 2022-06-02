Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan öldürüldü - Haberler

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Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan öldürüldü

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı işbirliğinde terör örgütlerine yönelik darbeler art arda indirilmeye devam ediliyor. Son olarak MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan öldürüldüMehmet Doğan

16 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Terörle mücadele kapsamında yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde de önceki günlerde 16 terörist daha etkisiz hale getirilmişti. MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanılmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

PKK Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Murat ÖREN:

Hain pislikler sözde yöneticisi hain pislik öldürülmüş. Öldürenden Allah razı olsun.

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Arkadaş. etkisiz hale getirildi ne demek. öldürüldü diyeceksiniz, katledildi diyeceksiniz, İTLAF edildi diyeceksiniz NOKTA

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