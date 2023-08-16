Son Dakika: MİT'ten Irak'ta nokta atışı! Terör örgütünün basın ve arşiv sorumlusu öldürüldü

Terörle mücadelede terör örgütüne son darbe MİT'ten geldi. MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal'ı, Irak/ Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Operasyonun detayları ortaya çıktı.

TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRILARIN FAİLİ

MİT, Sidar Serhat Kod Celal Birdal'ın, Irak kuzeyindeki Zap ve Hakurk alanlarında faaliyet gösterdiği dönemlerde güvenlik güçlerimize karşı düzenlenen çok sayıda eylemin faili olduğunu belirledi. MİT'in saha ajanları, Sidar Serhat Kod Celal Birdal'ın bazı eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini bazı eylemler içinse diğer terörist grupları yönlendirdiğini tespit etti.

MİT HER ADIMINI İZLEDİ

MİT, Celal Birdal'ı takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. MİT'in saha ajanları, Celal Birdal'ı adım adım izledi. MİT'in yerdeki ajanları, Sidar Serhat kodun bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye'ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde etti. MİT operasyon için düğmeye bastı, nefes kesen takip sonrası Sidar Serhat kod Celal BİRDAL'ı, beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.