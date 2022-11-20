Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Kılıç Operasyonu'nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, 89 terör hedefi imha edildi

Son dakika! TSK tarafından dün gece düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin detaylar ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Kılıç Operasyonu'nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, 89 terör hedefi imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır." denildi.