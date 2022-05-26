Son Dakika: 3 saat süren MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama: Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek operasyon milli ihtiyaçların gereği - Haberler

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Son Dakika: 3 saat süren MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama: Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek operasyon milli ihtiyaçların gereği

Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat ve basına kapalı olarak süren toplantının ardından yapılan yazı açıklamada yeni bir harekatın sinyali verildi. MGK bildirisinde "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 3 saat süren toplantının ardından yazı açıklama yaptı. Toplantıda azim ve başarıyla süren operasyonlar ve ilave tedbirler görüşüldü. Harekatların komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü hedef almadığı bildirildi.

MGK bildirisinde şu ifadelere yer verildi: "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir.

Terörizme destek vererek, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere bu tutuma son verme, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur.

Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır."

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Mgk, Güncel, Haberler

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