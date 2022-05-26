Son Dakika: 3 saat süren MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama: Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek operasyon milli ihtiyaçların gereği - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 3 saat süren toplantının ardından yazı açıklama yaptı. Toplantıda azim ve başarıyla süren operasyonlar ve ilave tedbirler görüşüldü. Harekatların komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü hedef almadığı bildirildi.

"HAREKATLAR KOMŞULARIMIZI HEDEF ALMIYOR"

MGK bildirisinde şu ifadelere yer verildi: "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir.

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMA ÇAĞRISI

Terörizme destek vererek, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere bu tutuma son verme, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur.

"AYNI SORUMLULUĞU MÜTTEFİKLERİMİZDEN BEKLİYORUZ"

Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır."