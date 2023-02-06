Son dakika: Malatya Valisi Hulusi Şahin: Depremde 23 vatandaşımız hayatını kaybetti, 420 kişi yaralandı.

Gaziantep-Kahramanmaraş-Şanlıurfa-Diyarbakır-Adıyaman-Osmaniye- Malatya illerinde çok şiddetli hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssü konusunda AFAD Kahramanmaraş/Pazarcık 7.4 olarak açıklama yaparken Kandilli Rasathanesi 7.4 Gaziantep/Şehitkamil olarak depremin merkez üssünü duyurdu. Deprem yüzeye 7 km derinlikte meydana geldi. Deprem Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ, Antakya, Kilis gibi birçok ilde hissedildi.

23 KİŞİ HAYATINI KAYBETT 420 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan 7.4 şiddetindeki deprem birçok ilde hissedildi. Malatya'da da deprem çok büyük sarsıntı ile hissedildi. Meydana gelen depremin ardından çevre illerde birçok artçı deprem yaşandı. Malatya Doğanşehir'de 4.8 şiddetinde bir deprem yaşandı. Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

YIKILAN BİNALARDA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı binalar yıkıldı. Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu. Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VALİYİ ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından hızla AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Oktay ve bakanlar, çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordine ediyor.

Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.4. Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Bütün birimlerimiz şu anda teyakkuz halinde. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. TSK, Jandarma, Emniyet, AFAD alarm durumunda. Farklı şehirlerden bölgelere ekipler gönderiyoruz."