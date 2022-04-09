Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Haberler

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Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Haberler.com - Servet Uzun - Güncel
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Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı; Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın bazı kesimlerinden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, " Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi

KANDİLLİ DEPREMİN DERİNLİĞİNİ 5 KM OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı veriye göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin derinliğini 5 kilometre olarak ölçtü.

Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Pütürge, Malatya, Deprem, Güncel, Haberler

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