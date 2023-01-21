Son Dakika: Türkiye Kur'an yakma eylemine izin veren İsveç'le köprüleri atıyor! Kritik ziyaret iptal edildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'in aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin vermesine tepki gösterdi. Bakan Akar, "Bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein Hava Üssü'nde gerçekleştirilen "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı"nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BİZİM TEK İSTEĞİMİZ TAAHHÜTLERİN YERİNE GETİRİLMESİ"

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson 'un Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretine ilişkin daha önce yaptığı "süreci değerlendiriyoruz" açıklaması hatırlatılarak, ziyarete ilişkin son durumun sorulması üzerine Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklediğini belirterek sözlerine başladı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında Madrid'de imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Akar, "Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya'nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"BUNLARA KARŞI HAREKETSİZ KALMAK KABUL EDİLEMEZ"

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonları ile son olarak da İsveç polisinin "Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı" iddia edilen gösteriye izin vermesine yönelik haberleri hatırlatan Akar, "Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması, tedbir alınması gerekirdi" diye konuştu.

"ZİYARETİ İPTAL ETTİK"

Bu konudaki tepkilerini "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında bir araya geldiği İsveç Savunma Bakanı Jonson'a ilettiğini aktaran Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.

NE OLMUŞTU?

Başkent Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin eylemin ardından bu kez de İslam'a olan düşmanlığıyla bilinen, aşırı sağcı ve ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan sahneye çıktı. Paludan Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini duyurdu. Paludan'ın talebine İsveçli yetkililerden izin çıktı.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ, BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Yaşananların ardından harekete geçen Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesini en güçlü şekilde kınadı.