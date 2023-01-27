Son Dakika: Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı! 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Neve Yakov Yahudi yerleşim birimine silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.

CENİN'DE 9 FİLİSTİNLİ ÖLMÜŞTÜ

İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, bölgedeki Filistinli silahlı gruplarla askerler arasında çatışma çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda biri yaşlı kadın toplam 9 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli öldürüldü.

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