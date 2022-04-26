Son Dakika: Maske zorunluluğu tamamen kalkıyor mu? Milyonların merakla beklediği Bilim Kurulu, bugün saat 12.00'de toplanacak
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce 20 Nisan'dan 27 Nisan'a ertelenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 26 Nisan'a alındığını duyurmuştu. Toplantı bugün saat 12.00'de gerçekleşecek. Bakan Koca'nın "En önemli toplantılardan biri olacak" dediği toplantıda maske zorunluluğunun tamamen ortadan kaldırılması gibi birçok önemli başlık masaya yatırılacak.
Maske ile ilgili önemli kararların alınmasının beklendiği Bilim Kurulu toplantısının tarihi bir gün öne çekilerek 27 Nisan'dan 26 Nisan'a alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen toplantının bugün yapılacağını sosyal medyadan yaptığı "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" paylaşımıyla duyurmuştu.
Bugün, Bakan Koca'nın başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulu toplantısı saati belli oldu. Bilim Kurulu toplantısının saat 12.00'de yapılacağı kaydedildi.
Bilim Kurulu'nda, maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor. Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.
Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.
Öte yandan Bakan Koca'nın Adıyaman ziyareti sırasında maske takmaması dikkat çekmişti. Koca, maske takmamasıyla ilgili şu mesajı vermişti: ''Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?''