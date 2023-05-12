Son Dakika! Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Son dakika! Kahramanmaraş merkezli iki depremin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Dr. Kerem Kınık'ın talebi ile alınan karar çerçevesinde olağanüstü genel kurula kadar tüzük gereği 1'inci Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecektir" ifadeleri yer aldı.

Türk Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, bugün İstanbul'daki merkezinde olağanüstü toplandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satışı yapmasıyla gündeme gelen Kızılay'da Genel Başkan Kerem Kınık, istifa ettiğini açıkladı.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oybirliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı almıştır. 2016 yılından bugüne genel başkanlığı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık'ın talebi ile alınan karar çerçevesinde olağanüstü genel kurula kadar tüzük gereği 1'inci Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

TWITTER PROFİLİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Kınık'ın aldığı istifa kararı sonrası Twitter profilinde de değişikliğe gittiği görüldü. Başkanlık yaptığı dönemde profilinde "Kızılay Genel Başkanı" ifadesi yer alan Kınık gelişme sonrasında ifadeyi "Kızılay Gönüllüsü" olarak değiştirdi.

ERDOĞAN: BENİ DE CİDDİ MANADA ÜZMÜŞTÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kızılay ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir" demişti.

"İSTİFA EDERSEM KAOS OLUR" DEMİŞTİ

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda geçtiğimiz mart ayında savunma yapan Kınık, istifa edip etmeyeceği konusundaki sorulara "Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay'ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur" yanıtını vermişti.

"BANA SORSALARDI AHBAP'A GÖNDERMEYİN DERDİM"

AHBAP derneğine yapılan çadır satışına ilişkin haberinin olmadığını iddia eden Kınık şunları söylemişti; "Vatandaşın bağışı ile satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır olamaz. Çadır satışından benim de AHBAP Derneği Başkanı'nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP'a göndermeyin derdim. Haberimiz olsaydı vermezdik çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük."