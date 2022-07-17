Son Dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var
Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika! Kayseri'de bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu oluşan kazada çok sayıda kişi yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Sivas- Kayseri Karayolu Sultanhanı mevkinde bir yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
YOLCULAR OTOBÜS CAMI KIRILARAK TAHLİYE EDİLDİ
Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
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