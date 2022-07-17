Son Dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

Sivas- Kayseri Karayolu Sultanhanı mevkinde bir yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

YOLCULAR OTOBÜS CAMI KIRILARAK TAHLİYE EDİLDİ

Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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