Son Dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika! Kayseri'de bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu oluşan kazada çok sayıda kişi yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sivas- Kayseri Karayolu Sultanhanı mevkinde bir yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Son Dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

YOLCULAR OTOBÜS CAMI KIRILARAK TAHLİYE EDİLDİ

Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title