Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel Haberler

Son dakika: 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49 itibarıyla 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde 4.7 ile sallanan şehirde bir artçı sarsıntı daha yaşandı.

Saat 17.49'da Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Çağlayancerit ilçesi olduğunu belirtti. Deprem yerin 5.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ilimizin Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu. Kandilli, depremin merkez üssünün Umutlu-Nurhak olduğunu belirtirken, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığını belirtti.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4.7 büyüklüğünde deprem olmuştu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedilmişti.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Ağır bir imtahan'dan geçiyoruz, Allah tüm milletimizi korusun inşAllah

Cevap Yaz111Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title