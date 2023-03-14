Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49 itibarıyla 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde 4.7 ile sallanan şehirde bir artçı sarsıntı daha yaşandı.

KAHRAMANMARAŞ BU SEFER 4.9 İLE SALLANDI

Saat 17.49'da Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Çağlayancerit ilçesi olduğunu belirtti. Deprem yerin 5.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ilimizin Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ UMUTLU-NURHAK

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu. Kandilli, depremin merkez üssünün Umutlu-Nurhak olduğunu belirtirken, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığını belirtti.

SABAH SAATLERİNDE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4.7 büyüklüğünde deprem olmuştu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedilmişti.