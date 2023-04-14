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Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 500'e yükseldi

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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 50 bin 500'e yükseldiğini açıkladı. Soylu, "57 bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı. Toplam vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına yapılan ödemeler yapıldı. Bunlar miras hukuku şeklinde gerçekleştirildi." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Son duruma ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "50 bin 500 vatandaşımızın hayatını kaybetti. Toplam vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına yapılan ödemeler yapıldı. Bunlar miras hukuku şeklinde gerçekleştirildi. 5 bin kişilik vefat eden vatandaşlarımızın tespitiyle ilgili bilgimiz yok fakat o ödemeler de bir yerde bloke durumdadır." dedi.

Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 500'e yükseldi

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Deprem bölgesinde Hatay hariç enkaz kaldırma çalışmalarında birinci periyodu bayramdan önce tamamlamış olacağız. Tüm bu süreçte ilk önce açıklanan hasarlı hanelere 10 bin lira verilecekti. Yüzde yüzüne yakını olmak üzere ödeme yapılmış oldu. Taşınma yardımı 15 bin lira verilecekti 431 bin hane sahibine nakit yardımı gönderildi.

Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 500'e yükseldi

Kira ödemeleri önümüzdeki hafta başlayacak. Konteynerde kalanlar yararlanamayacak. Diğerleri yararlanabilecek. Bu şehirlerde kiralık ev bulmakta zorlanacaklar.

Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 500'e yükseldi

Deprem bölgesinde takibe rağmen kira fiyatlarının iki üç kat arttığına dair tespitlerimiz var. Hepimizi üzmektedir. Devlet üzülmekle kalmaz gereğini yerine getirmekle sorumludur. CİMER'e, 112'ye ve karakol ve kaymakamlıklarımıza başvurularında takip başlatılacaktır. Vatandaşlarımızın da kiralık ev bulamazsa onlara burada ev sahipliği yapmak görevimiz. 18'inde inşallah Çin'den gelen konteynerlar köylere sevk edilecek. Depremin ilk gününden itibaren sahra hastaneleri hizmete devam etmektedir. Bölgeye yüzde 20 oranında tespit ettiğimiz bir dönüş var."

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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